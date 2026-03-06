Сподели close
Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите могат да направят проверка дали са в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Това може да се случи лесно на интернет страницата на ЦИК на този линк: https://www.cik.bg/bg/ns19.04.2026/voters/podpiski