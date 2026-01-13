Мразовито утро във вторник, дневните температури между 0 и 5 градуса
©
Над планините, след временно изясняване, облачността отново ще се увеличи. Главно в Стара планина и по високите части на Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.
По Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу сряда на места ще превали дъжд и сняг. До обяд ще духа слаб до умерен западен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 2°-4°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Още по темата
/
НИМХ размести палитрата от кодове за утре – чака ни по-дебела снежна покривка, а температурите падат
10.01
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
10.01
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
10.01
Още от категорията
/
Парадокс: Да ти спрат колата от движение заради неплатени данъци, които не можеш да платиш защото системата не работи
09:17
"Активни потребители": В някои банки се събира ненужна лична информация на хората заради еврото, дори за малки суми от по 100 лева
12.01
Личен лекар: Очакваше се
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.