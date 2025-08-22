ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Мъка за пътуващите към морето по АМ "Тракия". Тапата е 15 км
Започва от 15-ти километър от София към Бургас.
Кара се едва с 5 км/ч.
Задръстването вероятно е заради катастрофа между две коли и малък камион между 24 и 25 километър.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 617
|предишна страница [ 1/103 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Буря спря движението по Дунав мост
21:32 / 22.08.2025
Държавата ще регулира атракционите, а търговците ще застраховат п...
20:32 / 22.08.2025
Съдът остави в ареста сочения за убиец на полицейската съпруга от...
16:56 / 22.08.2025
"Спи спокойно и се заключвай, ще се събудиш до труп": Нови подроб...
15:58 / 22.08.2025
Близо 4 600 българи не получават реална пенсия
16:01 / 22.08.2025
ГДБОП разкри измама, свързана с еврото! Жена е била излъгана с 10...
15:46 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета