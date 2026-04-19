Млад мъж почина, след като бе ударен от мълния силна гръмотевична буря на връх Ком, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК, цитирани от ФОКУС.

Сигналът за злополуката е подаден вчера по обяд, а спасителите са реагирали веднага.

Починалият е бил с още един свой спътник. Вторият пострадал е успял сам да се придвижи до близка хижа и да потърси помощ.

От ПСС отново напомнят, че при гръмотевични бури пребиваването по открити била и върхове е изключително опасно. От там апелират туристите да следят прогнозите и да предприемат слизане още при първи признаци на влошаване на времето.