© виж галерията За втора година специализираното изложение е част от Международния технически панаир



От 24 до 27 септември 2025 г. Палата № 6 на Международен панаир Пловдив ще бъде домакин на Специализираното изложение за енергийно обновяване на жилищни сгради "МултиХоум“. Второто издание на форума отново ще бъде част от Международния технически панаир. То ще събере водещи компании, институции, експерти и граждани, обединени около общата цел – насърчаване на устойчивото и достъпно обновяване на българския жилищен фонд. Негови организатори са партньорите в едноименния проект: Търговско - Промишлена Камара - Пловдив, Енергийна Агенция - Пловдив, Община Пловдив, Съюз на Асоциациите на Собственици, Куадро Синерджи



"МултиХоум“ 2025 ще представи цялостна услуга за консултации по обновяване на жилищни сгради – от технически въпроси до финансиране и сдружаване на собственици. Информационният щанд ReHABITA ще подкрепя енергийно бедни домакинства и уязвими групи.



Посетителите ще видят иновативни строителни материали, екологични интериори, топлоизолационни системи и предложения от производители на алуминиева и PVC дограма. Фирми за ВЕИ и ОВК системи ще демонстрират решения за дома, а експерти по управление на етажна собственост ще споделят практични съвети и добри практики.



Сред акцентите са смарт технологии за управление на сгради и възможности за преминаване към възобновяеми енергийни източници. Финансиращи институции и банки ще представят пакети за кредитиране и съфинансиране на проекти. Гражданите ще могат да наблюдават демонстрация на термографско заснемане с дрон както в изложбената палата, така и в дворното пространство на Панаира.



Първото издание на "МултиХоум“ през 2024 г. също се проведе в рамките на Международен технически панаир Пловдив. Над 500 граждани се срещнаха с експерти, а над 10 фирми демонстрираха услуги за обновяване на сгради, подмяна на отоплителни уреди и внедряване на индивидуални ВЕИ системи. Проведени бяха над 200 енергийни консултации, а фирмите осъществиха десетки нови бизнес контакти. Практическата насоченост и активното участие на експерти и местни власти донесоха на изложението плакет за добро изпълнение и обществена значимост.



Проектът "МултиХоум“, финансиран по програма LIFE на Европейската комисия, подкрепя собствениците на еднофамилни и многофамилни сгради чрез технически консултации, връзка с изпълнители и информация за финансиране. Особено внимание се отделя на енергийно бедни домакинства, използването на ВЕИ и природосъобразни материали и технологии, правейки процеса по обновяване по-достъпен и устойчив.