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Ìóòàô÷èéñêè: Áúëãàðèÿ ñå êàòåðè êúì ñëåäâàùèÿ ñè ïèê íà çàðàçàòà
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 08:55 / 26.04.2020Êîìåíòàðè (27)227
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"Î÷àêâàíèÿòà çà ðàçïðîñòðàíåíèåòà íà çàðàçàòà îêîëî Âåëèêäåí ñà áàçèðàíè íà ìàòåìàòè÷åñêèòå ìîäåëè è èçñëåäâàíèÿòà â ðåòðîñïåêòèâåí ïëàí, óòî÷íè îùå Ìóòàô÷èéñêè. Ñïîðåä òÿõ Áúëãàðèÿ âå÷å å ïðåæèâÿëà ïèê â íà÷àëîòî íà àïðèë, ïîñëåäâàêî å ñíèæàâàíå è â ìîìåíòà Áúëãàðèÿ ñå êàòåðè êúì ñëåäâàùèÿ ñè ïèê, êàçà íà÷àëíèêúò íà ùàáà".

"Ùàáúò èìà çàäà÷à äà ïîäíàñÿ îáåêòèâíà èíôîðìàöèÿ íà ïðàâèòåëñòâîòî è ïðåìèåðà è ñúîáðàçåíî ñ íåÿ - ïðåìèåðúò âçèìà ðåøåíèå" äîïúëíè ãåí. Ìóòàô÷èéñêè. 

56 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. Òîâà çàÿâè ïðåäè ìèíóòè ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ïî âðåìå íà ðåäîâíèÿ ñè áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, êîéòî çàïî÷íà â 8,00 ÷àñà.

Òàêà îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå ñ COVID-19 â Áúëãàðèÿ â
å÷å e 1290. 205 ñà èçëåêóâàíèòå.

"Ïî÷èíàëè çà äåíîíîùèåòî - 1 ìúæ íà 81 ãîäèíè âúâ ÂÌÀ ñ ìíîæåñòâî ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ. 55 ñà îáùî ïî÷èíàëèòå", êàçà òîé. 

Â Ñîôèÿ 22 ñëó÷àÿ, îò êîèòî õîñïèòàëèçèðàíè ñà äâàìà, â Êþñòåíäåëè - 13 ñëó÷àÿ, òàì èìà íîâî îãíèùå, 12 - Äóïíèöà, Âèäèí - 5, áåç ìåäèöèñíêè ïåðñîíàë. 3 íîâè ñëó÷àÿ íà äåöà - â Äóïíèöà íà 5 è 7 ãîäèíè è âúâ Âèäèí ñúùî ìîìè÷å.



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Ïîðåäíàòà ïðîñòîòèÿ! Ñàìî ïðè íàñ ïèêîâå äà èñêàø...
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íà ìàéêà òè ïó**àòà è òÿ ãî ÷àêà àìà óâè, îùå ïúðâèÿ ãî íåìà! Èçäóõàñå íàðîäà ñ âàøèòå ïðîñòîòèè
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Íåãðàìîòíà, óæàñÿâàùà, ÷àëãàðñêà,ïîâñåìåñòíà ãëóïîñò è íåâåæåñòâî âëàñòâàò â îáùåñòâîòî íè ! Ãîñïîäè, ïàçè Áúëãàðèÿ!!!
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À ïúðâèÿò ìèíà ëè??? ðŸ¤£ðŸ¤£ðŸ¤£ Èëè àç íåùî íå ñúì ðàçáðàëà?! ðŸ¤£ Âñåêè äåí åäíà è ñúùà ïåñåí, áàíàëíè ñòå âå÷å...
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Âèæòå íîâèòå íàêàçàíèÿ, êîèòî óïðàâëÿâàùèòå ïðåäëàãàò çà ïèÿíè è ...
08:54 / 26.04.2020
Ïàöèåíò ñ êîðîíàâèðóñ ïî÷èíà ó íàñ, èìà îùå çàðàçåíè
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11:12 / 25.04.2020
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10:55 / 24.04.2020
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12:01 / 24.04.2020
Óäúëæèõà îôèöèàëíî ñðîêà çà íîñåíå íà ìàñêè â Áúëãàðèÿ!
15:40 / 24.04.2020
Ïîñëåäíè íîâèíè îò ùàáà çà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ îò Áóðãàñêî!
13:17 / 24.04.2020
Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Íèêàêâè ïåéêè è áèðè÷êè, áèðàòà ñàìî ïðåä òåëåâèçîðà
18:44 / 24.04.2020
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