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|Ìóòàô÷èéñêè: Áúëãàðèÿ ñå êàòåðè êúì ñëåäâàùèÿ ñè ïèê íà çàðàçàòà
"Ùàáúò èìà çàäà÷à äà ïîäíàñÿ îáåêòèâíà èíôîðìàöèÿ íà ïðàâèòåëñòâîòî è ïðåìèåðà è ñúîáðàçåíî ñ íåÿ - ïðåìèåðúò âçèìà ðåøåíèå" äîïúëíè ãåí. Ìóòàô÷èéñêè.
56 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. Òîâà çàÿâè ïðåäè ìèíóòè ïðåäñåäàòåëÿò íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá ãåí.-ìàéîð Âåíöèñëàâ Ìóòàô÷èéñêè ïî âðåìå íà ðåäîâíèÿ ñè áðèôèíã â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, êîéòî çàïî÷íà â 8,00 ÷àñà.
Òàêà îáùèÿò áðîé íà çàðàçåíèòå ñ COVID-19 â Áúëãàðèÿ â
"Ïî÷èíàëè çà äåíîíîùèåòî - 1 ìúæ íà 81 ãîäèíè âúâ ÂÌÀ ñ ìíîæåñòâî ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ. 55 ñà îáùî ïî÷èíàëèòå", êàçà òîé.
Â Ñîôèÿ 22 ñëó÷àÿ, îò êîèòî õîñïèòàëèçèðàíè ñà äâàìà, â Êþñòåíäåëè - 13 ñëó÷àÿ, òàì èìà íîâî îãíèùå, 12 - Äóïíèöà, Âèäèí - 5, áåç ìåäèöèñíêè ïåðñîíàë. 3 íîâè ñëó÷àÿ íà äåöà - â Äóïíèöà íà 5 è 7 ãîäèíè è âúâ Âèäèí ñúùî ìîìè÷å.
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Êîìåíòàðè (27)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Èìà íîâî îãíèùå íà êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ, çàðàçåíè ñà äåöà!
08:55 / 26.04.2020
Ïîñëåäíè äàííè çà êîðîíàâèðóñà ó íàñ: Íîâè çàðàçåíè, ïî÷èíàëè, èç...
08:54 / 26.04.2020
Âèæòå íîâèòå íàêàçàíèÿ, êîèòî óïðàâëÿâàùèòå ïðåäëàãàò çà ïèÿíè è ...
08:54 / 26.04.2020
Ïàöèåíò ñ êîðîíàâèðóñ ïî÷èíà ó íàñ, èìà îùå çàðàçåíè
17:34 / 25.04.2020
Îñòàâèõà â àðåñòà Àéäúí, îáâèíåí â îïèò çà óáèéñòâî íà ìëàä âàðíå...
17:35 / 25.04.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Íîâèòå ñëó÷àè â Áóðãàñ: Åòî êàê å âëÿçúë âèðóñúò â ãðàäà íè!
11:12 / 25.04.2020
Çàáðàâåòå çà ìîðå ïîíå äî íà÷àëîòî íà þëè
10:55 / 24.04.2020
Îòâëÿêîõà áóðãàçëèéêà, íàòèêàõà ÿ â ÁÌÂ è ÿ ïðåáèõà
12:01 / 24.04.2020
Óäúëæèõà îôèöèàëíî ñðîêà çà íîñåíå íà ìàñêè â Áúëãàðèÿ!
15:40 / 24.04.2020
Ïîñëåäíè íîâèíè îò ùàáà çà çàðàçåíèòå ñ êîðîíàâèðóñ îò Áóðãàñêî!
13:17 / 24.04.2020
Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Íèêàêâè ïåéêè è áèðè÷êè, áèðàòà ñàìî ïðåä òåëåâèçîðà
18:44 / 24.04.2020
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