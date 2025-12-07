Мъж е в тежко състояние след катастрофа по пътя София - Варна
©
От снимки, публикувани в социалните мрежи, се вижда, че колата се е ударила в крайпътно дърво. По непотвърдена информация причините за инцидента са свързани с висока скорост и мокър път.
"Мъжът е откаран в тежко състояние във великотърновската болница. Движението в района на катастрофата не е затруднено. На местопроизшествието се извърша оглед", допълва Христова.
На много места в област Велико Търново вали дъжд. Настилките са мокри и хлъзгави, а шофьорите трябва да карат внимателно и със съобразена скорост.
Още по темата
/
Заловиха тираджия, за когото се предполага, че е убил човек в Прохода на Републиката и опитал да избяга
05.05
Отново катастрофа с ТИР
01.04
Мъж е пострадал тежко при катастрофа край Полски Тръмбеш, спасяват го с медицинския ни хеликоптер
23.06
Още от категорията
/
Над 26 млн. лв. е щетата към бюджета на България заради схемата с ДДС, разследвана от Европрокуратурата
05.12
Европрокуратурата обвини бивш кмет на Варна и областен управител в измама заради рибарско пристанище. Искали да приберат 3,4 млн. евро
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.