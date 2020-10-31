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Ìúæ íà 33 ãîäèíè ñ COVID å ïî÷èíàë, ñëåä êàòî 2 ÷àñà ÷àêàë ëèíåéêà
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 13:41 / 31.10.2020Êîìåíòàðè (11)157
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Ìúæ íà 33 ãîäèíè ñ COVID å ïî÷èíàë ñíîùè, ñëåä êàòî 2 ÷àñà å ÷àêàë ëèíåéêà íà Ñïåøíàòà ïîìîù â ñòîëèöàòà, ñúîáùè Áè Òè Âè. Ìúæúò å áèë å íà äîìàøíî ëå÷åíèå, íî ñúñòîÿíèåòî ìó ñå å âëîøèëî. Êúì 18:30 áëèçêèòå ìó ñà ñå îáàäèëè çà ëèíåéêà. Ñëåä êàòî òÿ íå ïðèñòèãíàëà, òå ñå îáàäèëè íà ÷àñòíà ëèíåéêà. Îòòàì îáà÷å ãè ïðàòèëè êúì Êîîðäèíàöèîííèÿ öåíòúð â ñòîëèöàòà, çà äà íàìåðÿò ñâîáîäíè ìåñòà â áîëíèöàòà.

Êúì 21:00 å íàìåðåíî ìÿñòî â áîëíèöàòà, ñëåä êîåòî ïðèñòèãíàëà ÷àñòíàòà ëèíåéêà, íî ìúæúò ïî÷èíàë. "Òîâà ñå ñëó÷âà îò ñåäìèöè è íèå àëàðìèðàìå. Â 18:41 å ïîñòúïèë ñèãíàëúò, â 20:23 ëèíåéêàòà å áèëà íà àäðåñà, íî ñà çàâàðèëè ÷îâåêà ïî÷èíàë.

Íå å ïúðâèÿò ñëó÷àé è çà îãðîìíî ñúæàëåíèå íÿìà äà å ïîñëåäíèÿò", êàçà ãîâîðèòåëÿò íà Ñïåøíà ïîìîù â Ñîôèÿ - Êàòÿ Ñóíãàðñêà. "Ïîñëåäíàòà ðàáîòíà ñìÿíà èìàìå 418 ïîâèêâàíèÿ, 200 îò êîèòî ñà COVID ñèãíàëè, óòî÷íè òÿ è äîïúëíè, ÷å å íåâúçìîæíî äà ñå ñìîãíå. Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî çàïî÷âà ïðîâåðêà ïî ñëó÷àÿ



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