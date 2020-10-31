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|Ìúæ íà 33 ãîäèíè ñ COVID å ïî÷èíàë, ñëåä êàòî 2 ÷àñà ÷àêàë ëèíåéêà
Êúì 21:00 å íàìåðåíî ìÿñòî â áîëíèöàòà, ñëåä êîåòî ïðèñòèãíàëà ÷àñòíàòà ëèíåéêà, íî ìúæúò ïî÷èíàë. "Òîâà ñå ñëó÷âà îò ñåäìèöè è íèå àëàðìèðàìå. Â 18:41 å ïîñòúïèë ñèãíàëúò, â 20:23 ëèíåéêàòà å áèëà íà àäðåñà, íî ñà çàâàðèëè ÷îâåêà ïî÷èíàë.
Íå å ïúðâèÿò ñëó÷àé è çà îãðîìíî ñúæàëåíèå íÿìà äà å ïîñëåäíèÿò", êàçà ãîâîðèòåëÿò íà Ñïåøíà ïîìîù â Ñîôèÿ - Êàòÿ Ñóíãàðñêà. "Ïîñëåäíàòà ðàáîòíà ñìÿíà èìàìå 418 ïîâèêâàíèÿ, 200 îò êîèòî ñà COVID ñèãíàëè, óòî÷íè òÿ è äîïúëíè, ÷å å íåâúçìîæíî äà ñå ñìîãíå. Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî çàïî÷âà ïðîâåðêà ïî ñëó÷àÿ
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Êîìåíòàðè (11)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Àíè Ñàëè÷ â òðàóð ñëåä ñìúðòòà íà áëèçúê ÷îâåê
13:42 / 31.10.2020
Ðåçíè ìè íîñà äà ñúì õóáàâà! Ïî 10 áîíà ðúñÿò ÂÈÏ ïåðñîíè çà íåâè...
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17:04 / 29.10.2020
COVID-19 íå ïëàøè Áóðãàñêîòî Áàðáè! Ïîæåëà ñè ñèëèêîíîâè áîìáè çà ×ÐÄ
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22:40 / 29.10.2020
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