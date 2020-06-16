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|Ìúæ íà 41 ãîäèíè ïî÷èíà ñ êîðîíàâèðóñ ó íàñ
Ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ ñà 3341, êàòî êúì ìîìåíòà 1381 îò òÿõ ñà àêòèâíè. 1784 ñà èçëåêóâàíèòå ëèöà, îò êîèòî 54 ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå.
Ñ äîêàçàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù ñå íàìèðàò îáùî 253 ïàöèåíòè, 14 îò êîèòî ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè îòäåëåíèÿ è êëèíèêè.
Ñïîðåä Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ëèöàòà-ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë, ïðè êîèòî å êîíñòàòèðàí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ, ñà 322. ×åòèðè íîâè ñëó÷àÿ ñà óñòàíîâåíè çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà, êàòî åäèí å íà ëåêàð, à òðè – íà ìåäèöèíñêè ñåñòðè.
Ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë äîêàçàí COVID-19, ñà 176. Çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå ñà ðåãèñòðèðàíè 2 íîâè ñëó÷àÿ. Êàñàå ñå çà:
Ìúæ íà 41 ã. ñ ïíåâìîíèÿ è áåëîäðîáíà äèõàòåëíà íåäîñòàòú÷íîñò;
Æåíà íà 82 ã. ñ ìíîæåñòâî ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ.
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Êîìåíòàðè (14)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 32 ìèí.
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ïðåäè 3 ÷. è 13 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ïîä äîìàøåí àðåñò îñòàâà Âèêòîðèî, êîéòî óáè ïðèÿòåëêàòà ñè è äúù...
14:20 / 16.06.2020
Åìèë Äèìèòðîâ: Íÿìà äà ñïðà ïðîåêòà íà "Àëåïó", íå ñúì åêîëîãè÷íà...
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Òîâà å ïåíñèîíåðêàòà, óìúðòâèëà ïî æåñòîê íà÷èí ìàëêî êîòå
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12:34 / 16.06.2020
Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Ðàçóìíèÿò ÷îâåê íå ñå ñúáèðà íà çàêðèòî, íå êî...
12:34 / 16.06.2020
Ïðåçèäåíòúò ñ íîâà àòàêà ñðåùó ïðàâèòåëñòâîòî íà Áîðèñîâ
12:34 / 16.06.2020
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Âèæ îùå:
Â Ðóåíñêî ñïèïàõà øîôüîð, ñåäíàë äîñòà ïèÿí çàä âîëàíà
09:00 / 15.06.2020
Áóðãàçëèÿ áåç êíèæêà ñè ñïðåòíà ñðåäíîùíà ãîíêà ñ ïîëèöèÿòà
08:49 / 15.06.2020
Áóðãàñêà îáëàñò áèëà ÷èñòà îò êîðîíàâèðóñ
09:36 / 16.06.2020
Çàêîï÷àõà ïèÿí øîôüîð â Êàìåíî
16:24 / 15.06.2020
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16:11 / 14.06.2020
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