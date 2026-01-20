В началото на 2025 г. в обращение в България имаше близо 31 млрд. лева в банкноти и монети. Според главния секретар на Асоциацията на банките в България Джеймс Йоловски над една трета от тези средства са внесени в търговските банки в рамките на миналата година."Приключихме 2025 г. с малко под 20 млрд. лева. Така че едно много голямо количество - над една трета, беше внесено по сметки още в рамките на миналата година“, коментира Йоловски в ефира на NOVA.Според него процесът по обмяна на левовете в евро продължава активно и в първите десетина работни дни на 2026 г. Парите в обръщение вече са 13 млрд. лева, което прави по почти 700 млн. лева на ден."Абсолютно достатъчно ще ни бъде времето да се отървем от остатъка от 13 млрд. Част от парите в обращение ще бъдат конвертирани в евро след края на януари, което е напълно нормално – наблюдава се в абсолютно всички държави“, обясни Йоловски.Говорейки за възможна доходност, Йоловски посочи, че лихвите по депозити се очаква да останат стабилни. "Депозитите осигуряват на банките ресурс, а ниските лихви водят до ниски лихви и по кредити. По ипотечните, например,България има един от най-ниските лихвени проценти в Европа“, каза той.Йоловски уточни, че по-висока доходност е възможна чрез други инвестиционно ориентирани инструменти, но депозитите остават безопасен и гарантиран вариант за вложение на средства."Наблюдаваме трайна тенденция към увеличение на безконтактните плащания. Над 76% от всички преводи вече се извършват чрез дигитални канали – интернет или мобилно банкиране. Все пак значително повече хора в България използват кеш, отколкото в други европейски държави“, коментира още експертът.По думите му фалшивите банкноти не представляват реален риск. "Трите канала за обмяна на валута, уредени чрез Закона за въвеждане на еврото – търговски банки, клонове на БНБ и пощи, са абсолютно сигурни. Евробанкнотите в банкоматите също са гарантирано истински“, увери той.Йоловски сподели и за любопитен случай с човек, който обменил 266 хиляди броя монети на стойност 169 хиляди лева. "Броенето с машина е продължило шест часа. Това е пример за тежката работа, която се извършва в момента“, обясни той и подчерта, че подобни големи обмени се извършват в специализирани центрове, оборудвани с монетоброячни машини.Главният секретар на Асоциацията на банките посочи, че в първите дни на 2026 г. банковите клонове са обслужвали близо 120 хиляди души на ден.