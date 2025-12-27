Мъж е открит мъртъв в хотелска стая в Банско, научиот свой източник. Сигналът е подаден малко след 21:30 часа снощи на телефон 112.По първоначални данни става дума за мъж на около 38-годишна възраст. Причините за смъртта на мъжа са в процес на установяване.