Мъж почина по време на преход в Рила
Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
На мъжа му е прилошало по време на преход в планината. Въпреки че му е оказана долекарска помощ и е извикан хеликоптер, той е починал.
Друг мъж е пострадал в района на Йончево езеро. Той е получил травма на коляното. Планинските спасители са помогнали за извеждането му от планината.
Със затоплянето на времето от ПСС отчитат по-голям поток от туристи и по-интензивна работа на спасителите. Те призовават хората да бъдат внимателни при разходките си в планината.
Условията за туризъм в планините днес са добри, но нека хората да се съобразяват със зимната маркировка и да се придвижват по обозначените маршрути, допълниха от ПСС. Температурите са между - 6 и 3 градуса. Лавинната опасност за момента не е висока. Съоръженията в курортите работят, съобщиха от ПСС.
Според прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. На отделни места в Рила и Пирин ще превали слаб сняг. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.
