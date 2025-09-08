ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж полетя от Аспаруховия мост във Варна!
В социалните мрежи хора коментират, че той е спрял автомобила си на моста, след което е предприел самоубийствения скок.
Към момента мъжът е жив, но няма информация в какво състояние е.
На Аспарухов мост има образувано задръстване.
