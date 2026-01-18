Сподели close
Мъж посегна на планински спасител, защото не му помогнал да намери телефона на жена си, който бил паднал в снега.

Жандармерията в Брашов съобщава, че в събота следобед мъж се е явил в базата на Планинската спасителна служба в масива Поствару, за да поиска съдействие в издирването на изгубен в снега телефон, който принадлежи на съпругата му.

От службата му обяснили, че нямат правомощия за търсене на изгубени вещи. Все пак се опитали да съдействат, като му дали лопата, за да търси телефона сам и му казали да я върне след това.

Мъжът обаче, вероятно ядосан, че не е намерил телефона, хвърлил лопатата в гората. Когато спасителите му направили забележка за този жест, той проявил агресия и ударил единия служител с юмрук в лицето.

Спасителите повикали екип на жандармерията. Патрулът пристигнал за по-малко от пет минути, идентифицирал мъжа, обезвредил го и го отвел в полицейското управление.

Мъжът ще бъде разследван за нападение, съобщава News.ro.