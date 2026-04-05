53-годишен мъж е пострадал при пожар в столичен хоспис. Инцидентът е възникнал около 23:42 ч. в събота, съобщиха за Plovdiv24.bg от ГД "Пожарна безопасност и защита на населението". На място са изпратени осем пожарни автомобила, а пострадалият е настанен в "Пирогов" с изгаряния втора степен. Причините за инцидента се разследват.