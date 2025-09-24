ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж шофирал с 4,19 промила алкохол в кръвта
На 22.09.2025 г. около 13.00 часа, обвиняемият К.К. шофирал лек автомобил марка "Форд“ в село Клисура след употреба на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 4,19 на хиляда. Наличието на алкохол е установено чрез тестване за алкохол с техническо средство алкотест дрегер "7510“.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. В хода на разследването до момента е установено, че К.К. е осъждан два пъти за престъпления против транспорта, като едното отново е за шофиране след употреба на алкохол в много голямо количество.
С постановление на наблюдаващ прокурор К.К. е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
