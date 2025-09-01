Мъж уби съседа си, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош

© илюстративна Мъж на 43 години е убит от съседа си в русенското село Тръстеник, потвърдиха за "Фокус" от ОДМВР - Русе.



Това се е случило на 26 август. Тялото на мъжа било открито на следващия ден.



Починалият е удушен и със счупвания на гръдния кош.



За престъплението законът предвижда от 10 до 20 години затвор. Прокуратурата ще поиска от съда обвиняемият да бъде задържан за постоянно в ареста.