Мъж уби жена си

© Разследващи от ОДМВР-Пловдив изясняват обстоятелствата около сигнал за тежко криминално престъпление. Сигналът е получен около 17.10 ч. днес.



Според информацията, на ул. "Кедър" в квартал "Столипиново", криминално проявен мъж прострелял смъртоносно съпругата си, на 37 години, а след това направил опит да сложи сам край на живота си със същото оръжие.



Извършителят е откаран в болница за оказване на спешна медицинска помощ. Местопроизшествието е запазено, предприети са действия за установяване на цялата фактическа обстановка около случилото се. Уведомена е Окръжна прокуратура - Пловдив.