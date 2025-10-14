Мъжът на Златка Райкова - Карен Хачатрян, и брат му са задържани при полицейска операция на ГДБОП срещу "черното тото", предава NOVA.Двамата били закопчани по европейска заповед за арест. Спецакцията е проведена в София във вторник сутринта. По неофициална информация има още задържани.Райкова също е била разпитана.