Мъжът, прегазил кучето Мая, твърди, че постъпката е неволна
"С него ще се работи допълнително. Гражданин е на Северна Македония на 29 годишна възраст. Има информация, че е лекар във ВМА, но проверяваме тази информация. Лицето не е криминално проявено и не е известно на МВР", казват още от полицията.
"Материалите по случая се докладват в районна прокуратура. Сигналът е подаден в неделя около 18:24 ч., но първоначално е бил за скандал между двама мъже. По-късно полицейският екип установява, че причината за спора е прегазеното куче. Патрулът, отивайки на място установява извършилия. Образувана е преписка. Има трима свидетели, видео записа е иззет и е установена връзка с извършителя. Той не отрича случилото се", казват още от СДВР.
"Фокус" припомня, че вчера вечерта мъж, който е специализант във ВМА прегази кучето Мая, което живееше в столичния квартал "Разсадника“. Фондация "Македония" твърди, че извършителят е направил самопризнание за деянието. Случаят получи гласност в социалните мрежи, където беше разпространено видео на жестокият акт.
Граждани създадоха и петиция, която вече е подписана от близо 30 хиляди души, можете да я видите тук.
Живеещи в квартала разказват, че кучето се казва Мая и го познават от 14 години.
Още от категорията
/
С множество прободни рани по шията, гръдния кош, лявата сърдечна област и лявата ръка е 37-годишната жена, наръгана в центъра на Благоевград
11:23
МВР за Стефани: Момичето сподели, че през цялото време се е движело, като в тъмната част е престоявала на безопасни места
09.11
"Купува й храна, като печели и доверието й": Момиче източи 30 000 лв. от сметката на пенсионерка в София
08.11
Престъпна група, облечена с униформи на полицаи и граничари, превозвала мигранти от Бургас до Сърбия
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.