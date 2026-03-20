Румен Радев "Прогресивна България“ би спечелила 30,8% от гласовете, ГЕРБ-СДС – 19,3%, ППДБ – 12,9%, ДПС (Ново начало) – 10,6% и "Възраждане“ – 7,9%. Около бариерата би била БСП-Обединена левица с текущ резултат "на ръба“ с 4,1%, недалеч от МЕЧ – с 3,6%. "Величие“ би имало 2,5%, а "Сияние“ влиза отчетливо в битката за ръст – с 2,3%. ИТН би получила 1,4%, а АПС – 1,3%. В битката към процент, от днешна гледна точка, могат да се различат формации като "Синя България“, "Антикорупционен блок“ и т.н. Това соци проучване на агенция "Мяра".
Данните са на база решили да гласуват за определени формации и кандидати и не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка на електоралните нагласи.
При цялата условност на изборните списъци, както и на декларативната природа на отговорите на респондентите, потенциална активност остава близо до половината от пълнолетните българи – 49,1% или по-висока в сравнение с обявяваното от респондентите преди предходни избори, т.е. с възможност да надвиши три милиона. 1,8% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с "Не подкрепям никого“.
Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция "Мяра“. Изследването е проведено "лице в лице“ с таблети между 7и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната стандартна грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо 54 000 души.
"Мяра": Формацията на Румен Радев би спечелила 30,8% от вота
