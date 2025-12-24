НАП напомня как да избегнем двойното данъчно облагане
© Фокус
Обръщаме внимание, че предвидените в СИДДО методи за отстраняване на двойното данъчно облагане, могат да бъдат изменени в резултат на действието на разпоредбите на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби ("Конвенцията“) в сила за нашата страна от 01.01.2023 г.
Списъкът с включените в обхвата на Конвенцията спогодби, както и направените от Република България резерви и уведомления могат да бъдат открити в закона за ратификация, обн. в ДВ, бр. 47 от 24.06.2022 г.
За улеснение на клиентите на Националната агенция за приходите е изготвен списък, съдържащ актуална информация с приложимия метод за отстраняване на двойното данъчно облагане във всяка СИДДО за най-често срещаните доходи от източник в чужбина.
Още по темата
/
На вниманието на "вечните студенти": След определена възраст държавата спира да ви плаща осигуровките
09.12
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последните 10 години – вижте заплатите
21.11
НОИ: За година пенсионерите се увеличиха с над 12 хил., а до септември пенсиите "изядоха" близо 73% от планираното за годината
21.11
НОИ ще плаща днес
18.11
Бивш министър: Близо 5 хил. служители в системата на МВР взимат заплата и пенсия. Има и работещи с ТЕЛК решения
13.11
Още от категорията
/
БНБ: Това е измама!
23.12
Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
23.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Клиничен психолог: Системното гладуване води до преяждане
21:36 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.