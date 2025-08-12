ЗАРЕЖДАНЕ...
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
С тази цел Националната агенция за приходите (НАП) обяви, че и през тази година ще следи внимателно дейността на т.нар. "домашни майстори“ – лица, предлагащи услуги по изграждане и ремонт на ВиК и електрически инсталации, зидаро-мазачни работи (шпакловане, боядисване, варосване и др.), както и външни ремонтни дейности като изолации, саниране и покриви.
От НАП уточняват, че първият етап от кампанията им е информационен – разясняване на правата и задълженията на майсторите и съдействие при деклариране на доходите.
"Това са нашите меки мерки преди да се премине към контролни производства. Контролни действия предприемаме, когато видим, че въпреки нашите усилия, лицата не се повлияват положително“, коментират от Агенцията за изданието Economic.bg.
Точният брой проверени майстори не може да бъде посочен, тъй като в една проверка могат да бъдат включени няколко лица, а един и същ човек може да бъде проверяван неколкократно.
Липсата на единен регистър на майсторите означава, че приходната агенция разчита основно на сигнали от физически и юридически лица, както и на информация от други контролни органи и институции.
Обект на проверките е спазването на данъчното и осигурителното законодателство – издаване на касови бележки, деклариране на доходи, плащане на осигуровки и др.
В процеса на работа НАП често изисква сведения и доказателства от трети лица, извършва насрещни проверки и координира действия с други контролни органи.
"Приходната агенция събира информация по много законоустановени начини и канали, включително и благодарение на партньорства с организации и институции“, допълват от НАП.
