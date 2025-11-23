Изрядните данъкоплатци не са като "изрядните" чиновници – бонуси има само за някои, установи проверка на "Телеграф".В големите градове няма почти никакви стимули за тези, които заплащат дължимите си данъци и такси в срок. В София, Пловдив, Велико Търново, Бургас и още няколко града дават 5% отстъпка, но само ако се плати всичко накуп, което не е кой знае каква далавера. В същото време анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) показва, че общините трябва да положат още старания, за да повишат събираемостта.Данните, които Министерството на финансите предоставя, са само за два от местните данъци – този върху моторните превозни средства и върху недвижимите имоти. На тяхна база се изчислява и средна събираемост, представена като дял от потенциалния максимум за отделните общини.Очаквано няма нито една община, където събираемостта на местните данъци да е 100%, изтъкват от ИПИ. Някои се приближават до тази стойност – в Котел и Вълчи дол средната събираемост е над 90%, а с 80% или повече са 91 от общините. На регионалната карта се оформят няколко видими клъстера с висока събираемост на данъците – в Средногорието, край Габрово и Велико Търново, около Бургас и Варна, в Родопите. Обратно, събираемостта е ниска в почти целия Северозапад и Североизток, както и в общините по западната граница на страната. В големите общини тя е по-скоро висока – 79% в столицата и Пловдив, 82% във Варна.От двата данъка, които финансовото министерство следи, този върху превозните средства е с по-ниска събираемост. И тук има "шампиони“ като общините Лъки, Мирково, Доспат и Копривщица, които успяват да съберат 87-89% от данъка, но въпреки това с 80% или повече са едва 27 общини.По-висока събираемост има данъкът върху недвижимите имоти, като при него 21 общини успяват да съберат над 90%, а осем от тях – над 95%. На последно място е община Трън, която успява да събере едва 48% от имотния данък, както и малки общини като Трекляно (51%) и Якимово (52%) и Сухиндол (54%). Някои по-големи градове се приближават до максимума, например Габрово с цели 89%.Положително според ИПИ е, че общините имат лост да омекотят ефекта, като при необходимост намалят ставката. Не е за подценяване обаче и опитът на градове, в които има предвидени и други стимули за изрядните данъкоплатци.Първенец в това отношение е Главиница, където за поредна година имаше томбола. На нея между отличниците се разиграха цял куп атрактивни предметни награди, сред които две електрически триколки, с които на 13 ноември се сдобиха двама късметлии от село Листец и село Сокол. Бензинови храсторези, микровълнови фурни, еър фрайъри, смарт телевизори, кафемашини и апарати за кръвно налягане бяха останалите награди. Те зарадваха както данъкоплатци от Главиница, така и от селата Богданци, Калугерене, Звенемир, Зафирово, Дичево и Вълкан. Малък жест от страна на кмета от 2019 г. Неждет Джевдет Ниази, който обаче се радва на голяма симпатия сред населението, тъй като хората оценяват, че мисли за тях.Томболата за изрядните данъкоплатци в Главиница, извън 5-те процента отстъпка, е организирана за първи път през 2022 г. Оттогава практиката показва, че това е един от начините за активизиране на населението да плаща редовно местните данъци и такси, споделят от общината. По данни на кмета през миналата година е регистрирана рекордна събираемост, като увеличението на налозите не покрива двойното увеличение на приходите.Подобна практика има и в община Венец. Томболата е за данъкоплатците, заплатили всички видове данъци и такси към общината за 2025 г., както и за всички изминали години. Чрез жребий в присъствието на наградените се разиграват 5 предметни награди – смарт телевизор, уред за готвене с горещ въздух, кафемашина и две ютии. Участието става с попълване на талон с номер и дата на квитанцията за издължените суми, като възможност да се включат имат и лицата, платили в офиси на EasyPay, чрез банков превод или чрез пощенски запис. За целта те теглят талона от линк и така той също попада в кутията за томболата. В Берковица пък томболата е за ваучер на стойност 500 лв. за магазин за електроника.И докато томболите в Главиница и Венец се радват на голям успех, то в други общини има недоволни. В община Видин някои се оплакват, че на касите не уведомявали всеки, че трябва да попълни талон за участие. За това алармира Велислава Цанкова на фейсбук страницата на общината. Още по-ядосани са данъкоплатци, които се разплащат онлайн. "Поредната недомислена малоумщина! Ами тези като мен, които си плащат в началото на всяка година съвестно данъците през интернет? Трябва ли непременно да се редим и бутаме на касите за награда?", пита Миро Георгиев. "Всичко е подготвено предварително, няма случайни неща", убедена е Катина Дамянова. "Чиста лъжа, не е вярно. Дали са само на своите хора. Аз също заплатих и никой не ми даде талонче и не видях някой да излиза с такова талонче. Мошеници", възмущава се и Зорка Петрова.В община Елена наградите в томболата тази година са били 30. Сред тях: везни, тостери, апарати за измерване на кръвно налягане, смарт часовници, телевизор. И докато късметлиите се радват на придобивките, издължили се онлайн данъкоплатци също недоволстват, че не е честно играта да не ги включва.В предишни години в София на изрядните данъкоплатци се полагаха по 20 кила компост, които можеха да си получат на площадката "Хан Богров" срещу хартиен документ за платена такса. Малцина обаче знаеха за тази "екстра". По три литра биотор все още продължават да получават отличниците в Харманли. Екоинициативата се реализира за четвърта поредна година, а безплатен компост от клони, храсти, треви и листа се раздаваше за всеки отделен имот, за който са платени таксите до 31 март.Нито община Варна, нито НАП предлагат предметни награди за изрядни данъкоплатци. За сметка на това и тук има финансов стимул, а именно бонус от 5% отстъпка за гражданите, които предплатят задълженията си за цяла година за данък сгради, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства до 30 април.В Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общинския съвет – Варна, няма текст, който да предвижда предметни награди за плащане на данъци.Общинските отчети също показват, че приходите от данъци са част от устойчивите приходи, без споменаване на схема за подаръци като стимули.