НАП с изненадващи проверки
Сигналът сочи, че бръснарницата е вдигнала цените си два пъти в кратък период. Според подадената информация цената за мъжко подстригване е била увеличена от 35 на 40 лева малко преди 1 януари. На 2 януари обаче клиент е установил, че услугата вече струва 22 евро.
"Инспекторите ще снемат наличните в момента цени в обекта и ще изискат информация за стойностите им преди 1 януари. Данните ще бъдат сравнени и при установени нарушения ще бъде съставен акт", каза Митова.
"От началото на годината до сега сме получили над 1000 сигнала, 40%, от които са на територията на град София", каза още говорителката на НАП и посочи, че приходната агенция работи приоритетно по сигнали за нередности в сферата на услугите. Проверките се извършват съвместно с Комисията за защита на потребителите(КЗК).
Митова даде и справка колко обекта са инспектирани от началото на проверките:
"От началото на годината приоритетно сме проверили над 500 фризьорски и козметични салона. Също така над 90 паркинга, 174 фитнес зали, 24 обекта, които предоставят преводи и легализация, 28 обекта за образователни услуги, а от октомври месец до сега сме проверили над 600 хранителни магазини".
Към момента НАП е констатирала 28 нарушения, пряко свързани с необосновано покачване на цените. Издадени са 11 наказателни постановления на обща стойност 60 000 лева.
Анна Митова подчерта, че по проверките на терен работят близо 400 служители на Агенцията.
"Бройката е динамична, тъй като сме мобилизирали целия наличен капацитет. При необходимост ще бъдат включени и колеги от други функции на НАП“, допълни тя.
Търговците имат 5-дневен срок за предоставяне на изисканата информация относно ценообразуването си.
