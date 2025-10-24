ЗАРЕЖДАНЕ...
НАП с напомняне
© Фокус
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други). По този ред се декларират и окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица, когато данъкът е дължим, и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.
Със същия формуляр предприятията, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, обявяват в НАП и данни от текущата си счетоводна отчетност към края на трето тримесечие на 2025 г. Необходимо е те да обявят наличните парични средства в касите, размера на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици - физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол и други, когато общият им размер към края на тримесечието надхвърля 50 000 лв.
Информация за попълване декларациите и внасяне на суми към бюджета, може да се получи в сайта на приходната агенция или на телефона на НАП - 0700 18 700 /на цена, според тарифата на съответния оператор/.
Още по темата
/
Мика Зайкова: Усилията на правителството трябва да бъдат насочени към увеличаване на приходите в пенсионната система
08.10
Теменужка Петкова: Всякакви тези, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни
08.10
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
07.10
Над 1300 са нарушенията, които откриха инспекторите от НАП при летните проверки по Черноморието
03.10
Важна информация от НОИ
01.10
Още от категорията
/
Търговецът няма право да отстранява етикета или да променя информацията, дадена от производителя или вносителя
11:11
Експерт за "такса водомер": Ако сметката за вода в момента е 100 лв., при новия модел 20 лв. биха били постоянна част, а останалите 80 лв. – според реалното потребление
09:00
Експерт: Ще станат опашки, банките ще престанат да обменят, не може 1 млн. души да минат през БНБ!
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.