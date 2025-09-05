ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
НАП разполага с информация за сумите, получени през 2024 г. от физическите лица. Тези данни са подадени в приходната агенция от куриерските фирми – за плащания чрез наложен платеж, от работодателите – за изплатени хонорари по граждански договори и от Държавен фонд "Земеделие“ – за отпуснатите субсидии.
Данните за доходите са вписани в предварително попълнените годишни данъчни декларации, а информацията за вида им е отразена в съответните приложения. Преди да бъдат подписани и подадени, предварително попълнените данни следва да се прегледат, допълнят и коригират при необходимост, както и да се прецени дали доходите, вписани в декларацията, са облагаеми или необлагаеми. Облагаемите доходи подлежат на задължително деклариране, а необлагаемите, каквито например са доходите от продажба на лични вещи, могат да се обявят по желание.
Електронната услуга за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в е-Портала на приходната агенция. Лицата, които не разполагат с ПИК, могат да го получат за минути и безплатно във всеки един офис на НАП.
Информация за попълването и подаването на данъчни и осигурителни декларации, както и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 692
|предишна страница [ 1/116 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
16:48 / 05.09.2025
Министър: Не трябва да очакваме, че ще забогатеем с въвеждането н...
16:46 / 05.09.2025
Болногледачи ще заместват медицинските сестри в общите грижи за п...
16:16 / 05.09.2025
Съдът окончателно спря прилагането на действащата методика за дял...
16:09 / 05.09.2025
Тези отсечки в страната ще бъдат с контрол на средната скорост
15:44 / 05.09.2025
Ловец: Видях съвсем ясно черния леопард, изправи се срещу мен в ц...
15:38 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
19-годишен бургазлия заби мотора си в "БМВ"
17:02 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета