НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
Автор: Десислава Томева 16:34Коментари (0)141
©
НАП стартира информационна кампания спрямо физически лица, за които има данни, че през 2024 година са получили  доходи от хонорари, земеделски субсидии, суми от наложени платежи от продажби в Интернет, наеми и др., но са пропуснали да ги декларират. Над 27 000 лица ще получат писма, имейли или обаждане по телефона, като гражданите трябва да обявят доходите си в рамките на две седмици след  получаване на известието от  приходната агенция.

НАП разполага с информация за сумите, получени през 2024 г. от физическите лица. Тези данни са подадени в приходната агенция от куриерските фирми – за плащания чрез наложен платеж, от работодателите – за изплатени хонорари по граждански договори и от Държавен фонд "Земеделие“ – за отпуснатите субсидии.

Данните за доходите са вписани в предварително попълнените годишни данъчни декларации, а информацията за вида им е отразена в съответните приложения. Преди да бъдат подписани и подадени, предварително попълнените данни следва да се прегледат, допълнят и коригират при необходимост, както и да се прецени дали доходите, вписани в декларацията, са облагаеми или необлагаеми. Облагаемите доходи подлежат на задължително деклариране, а необлагаемите, каквито например са доходите от продажба на лични вещи, могат да се обявят по желание.

Електронната услуга за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в е-Портала на приходната агенция. Лицата, които не разполагат с ПИК,  могат да го получат за минути и безплатно във всеки един офис на НАП. 

Информация за попълването и подаването на данъчни и осигурителни декларации, както и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.



