НАП установи необоснован ръст на цената на билета за градски транспорт в Бургас
Инспектор по приходите е закупил билет с плащане в брой на борда на превозно средство на стойност 1,56 лв. (0,80 евро), като цената на същия билет на 30.12.2025 г. е била 1,50 лв. (0,77 евро) или налице е необосновано увеличаване на цената с 4%.
От НАП считат увеличението за необосновано от обективни икономически фактори, което е нарушение на Закона за въвеждена на еврото, и поради това на търговеца е издаден акт за установяване на административното нарушение.
