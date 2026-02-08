НИМХ: Дъжд, а на места и сняг ни очакват през новата седмица
©
В планините ще бъде облачно, в масивите от Западна България с валежи от сняг. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°, съобщиха от НИМХ.
По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, сутринта на места – мъгливо. След обяд по южното крайбрежие ще завали дъжд. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 4°-7°. Температурата на морската вода е 6°-7°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Във вторник ще се задържи облачно, на отделни места в Западна България ще превали слаб сняг, а в източните райони - слаб дъжд. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се понижат още и минималните ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните в по-голямата част от страната - между 0° и 5°.
В сряда ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността, през деня ще е без валежи, едва вечерта в крайните югозападни райони на места ще превали. Вятърът ще бъде слаб от юг и дневните температури ще се повишат.
Още от категорията
/
Пътен експерт: Някои "зелени" организации взимат финансови пакети от чужди държави, за да саботират важните за страната ни проекти
08.02
Румен Петков за случая "Петрохан": Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори по най-бързия начин
08.02
Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва
08.02
Манол Пейков за Крум Зарков: С него проведох единствения ми разговор за литература с депутат извън ПП-ДБ
08.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Плугчиева: Йотова трябва да избира служебен премиер сред неподход...
22:13 / 08.02.2026
Д-р Теодора Йовчева коментира поведението на Румен Радев
19:55 / 08.02.2026
Крум Зарков: Изборът ми за председател на БСП не е договорен
19:56 / 08.02.2026
Приятел на единия от убитите край "Петрохан": Казвал ми е, че е и...
19:56 / 08.02.2026
Полицията: Открихме три трупа, свързани са със случая "Петрохан"
19:56 / 08.02.2026
Жени Калканджиева: Разкритията в досиетата "Епстийн" поставят стр...
19:57 / 08.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.