НИМХ: Идват дъжд и сняг
В планините ще е облачно с валежи от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 2°, на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, съобщават от НИМХ.
През първите три дни от седмицата ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен вятър от изток-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1° и 4°, максималните – между 6° и 11°, малко по-високи към сряда, когато валежите ще са на по-малко места, а в Западна България ще има и временни разкъсвания на облачността.
В четвъртък вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури ще се повишат значително. След временно разкъсване на облачността, от запад тя отново ще се вплътнява и до вечерта в Западна България ще завали дъжд.
В петък ще е облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. До вечерта по високите полета в Западна България и Предбалкана дъждът ще премине в сняг.
В събота ще се задържи предимно облачно, на много места с валежи от дъжд, в Северна и Западна България – от сняг. Ще остане ветровито. Застудяването ще продължи.
