ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
В понеделник над страната ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи, в отделни райони значителни по количества. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 13° и 18°.
Във вторник и сряда ще има и по-значителни временни разкъсвания на облачността, а слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще достигат и надхвърлят 20°, но сутрешните ще бъдат по-ниски, особено в котловините и в районите със значителни разкъсвания на облачността.
В четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1800 метра – от сняг, които до вечерта ще обхванат Западна България. В петък и събота времето ще е облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1500 метра - от сняг.
Очакват се значителни количества. Ще духа умерен, в Източна България - силен североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони до 18°, минималните - между 6° и 11°.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Томислав Дончев: Омразата се превърна в основна съединителна тъка...
13:03 / 27.09.2025
Проф. Георги Близнашки: Буря в чаша вода
13:04 / 27.09.2025
Все по-често жертви на телефонни измами стават млади и образовани...
12:15 / 27.09.2025
Бойко Борисов: Пускам министрите на мероприятията на Радев, но те...
12:15 / 27.09.2025
Константин се извини за видеото с Емрах: Не сме превишили скорост...
12:15 / 27.09.2025
Как държавата ще реши проблема с безводието у нас?
09:15 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
Гала имитира Ралица Паскалева
11:24 / 25.09.2025
Стана ясно кой е загиналият в катастрофата в Слънчев бряг мотоциклетист
16:36 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета