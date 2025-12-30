НИМХ: Рязко застудяване и вятър в последния ден от старата година
© НИМХ
Минималните ще бъдат между минус 7° и минус 2°, а максималните - между минус 1° и 4°. В София минимална – около минус 7°, максимална – около 0°. В новогодишната нощ ще бъде студено и ветровито. Ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността. На отделни места в източните и планинските райони ще има слаби превалявания от сняг. Вятърът ще отслабне, но ще остане до умерен и поривист от запад-северозапад. Към полунощ температурите ще са от минус 11° в югозападните и планинските райони до минус 4°, минус 3° в източните райони.
Над планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. През новогодишната нощ на места ще има превалявания от сняг. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Ще нахлува студен въздух и дневните температури чувствително ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 10°, на 2000 метра – около минус 17°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, по-късно след обяд облачността ще се увеличи. Ще е ветровито с временно силен и поривист вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат 2°-4°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 6 мин. Луната в София залязва в 4 ч. и 39 мин. и изгрява в 13 ч. и 49 мин. Фаза на Луната: четири дни след първа четвърт.
През първия ден от новата година северозападният вятър ще отслабне, а в петък ще се ориентира от югозапад и отново ще се усилва. Ще започне бързо затопляне. Ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места, с по-голяма вероятност през втория ден, са възможни незначителни краткотрайни превалявания. В петък сутринта на места в западната част на Горнотракийската низина ще има условия за мъгли.
Още от категорията
/
Институциите, към които да се обръщаме от 1 януари, при нарушения, свързани с еврото – много са
16:04
Грипът поваля изведнъж
12:54
Сумата, изплатена за играещите в казина, докато уж са в болница, най-вероятно надхвърля 7 млн. лв.
11:38
Експерт за цените на тока: 24 лв. всеки месец, без да ги виждаме във фактурата, отиват, за да са домакинствата на регулирания пазар
10:55
За да няма объркване: През януари ползвайте две портмонета или едно с много прегради – всяко евро и всеки лев да си имат място
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.