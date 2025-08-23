ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ: Слънчева неделя, вятърът стихва
В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове главно над Рило-Родопската област ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, а по билото на Централна Стара планина и временно силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, който след пладне и вечерта ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Най-голямата болница в страната - "Св. Георги" в Пловдив с 311 м...
17:49 / 23.08.2025
Локализиран е големият пожар в Сливен
17:06 / 23.08.2025
Мария Филипова ще бъде изслушана за зам.-омбудсман на 2 септември...
17:04 / 23.08.2025
Премиерът Желязков е станал дядо за втори път, момиченцето се каз...
13:06 / 23.08.2025
Ограбиха спасител на плажа, докато спасява удавник в Свети Влас
13:04 / 23.08.2025
Натоварен трафик към Кресна в посока Гърция
13:07 / 23.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
