НИМХ: Сняг ще вали навсякъде тази нощ
Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България – от северозапад. Минималните температури ще са между минус 6° и минус 1°, максималните - между 2° и 7°, по-ниски в североизточните райони. В София минималната температура ще бъде около минус 3°, максималната – около 5°.
В планините ще бъде облачно със снеговалежи, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятърът от север-северозапад. По планинските проходи все още ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.
По Черноморието до обяд облачността ще е значителна и на отделни места все още ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 5° и 7°. Температурата на морската вода е 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, съобщиха от НИМХ.
