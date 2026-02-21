НИМХ: Внимание, снеговалежи!
©
В жълто са оцветени: Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Търговище и части от Пловдив, Пазарджик, Ловеч, Плевен, Русе, Велико Търново, Силистра, Сливен, Ямбол.
Днес ще бъде облачно, на много места с валежи: в Северна България предимно от сняг, в Южна - от дъжд, които, с понижението на температурите, в повечето райони ще премине в сняг. В Добруджа и Лудогорието ще се образуват поледици. Значителни по количество ще бъдат валежите в Централна и Източна България. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания. Температурите ще се понижават и към 14 часа в Северна България и по високите западни полета ще бъдат между минус 3° и 0°, в Южна - между 0° и 4°, малко по-високи в крайните югозападни райони; в София ще е около нулата.
В планините ще бъде облачно със снеговалежи, значителни по количество в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятърът от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне. По планинските проходи ще има виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.
По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които към края на денонощието ще преминават в сняг. На места, главно по северното крайбрежие, ще има условия за поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 4°-6°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Още по темата
/
АПИ предупреди шофьорите
20.02
Още от категорията
/
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
11:46
Новоизбраният генерален директор на БНТ: Ако работим по правилата, няма как да не се харесаме и да не бъдем одобрявани
20.02
Министърът на енергетиката поиска подробна информация за хода на проверките относно високите сметки за електроенергия
20.02
Гюров на срещата с ЦИК: Можете да разчитате на пълно съдействие за честни избори, за нас това е е основен приоритет
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.