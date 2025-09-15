Новини
НИМХ каза каква ще е прогнозата за времето на 15-ти септемри
Автор: Вилислава Ветренска 08:36
©
Днес над Централна и Източна България облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на места ще има валежи и гръмотевици. Над Западна България ще е предимно слънчево, но след обяд на места, главно в планините и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад, най-късно в Източна България, ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух.

Максималните температури ще са между 22° и 27°, в София - около 23°, съобщават от НИМХ.

Над масивите от Западна България и над района на Централен Балкан облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

По Черноморието преди обяд облачността ще е значителна, но ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от изток-североизток, но постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 26°-27°. Температурата на морската вода ще е около 24°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.








Все още няма коментари към статията.
