ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НИМХ каза каква ще е прогнозата за времето на 15-ти септемри
Максималните температури ще са между 22° и 27°, в София - около 23°, съобщават от НИМХ.
Над масивите от Западна България и над района на Централен Балкан облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.
По Черноморието преди обяд облачността ще е значителна, но ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от изток-североизток, но постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 26°-27°. Температурата на морската вода ще е около 24°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат сре...
22:12 / 14.09.2025
Росен Плевнелиев: Това е абсолютно скандално!
20:29 / 14.09.2025
Атанас Атанасов: Главата на Даниел Митов е на дръвника
20:29 / 14.09.2025
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не м...
20:28 / 14.09.2025
Проф. Николай Радулов: Част от полицаите биват окуражавани да бия...
20:28 / 14.09.2025
Образователният министър увери: Нито едно дете няма да бъде прину...
20:29 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета