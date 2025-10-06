ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НИМХ обяви прогнозата за утре, по-добре я прочетете!
В планините ще бъде облачно. В масивите на Югозападна България с прекъсване ще вали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - сняг. По-значителни и продължителни ще бъдат валежите по Стара планина и Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, а по най-високите части – от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Температурата на морската вода е от 18°-19° по Северното Черноморие до 20°-21° по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 71
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лазар Радков: Целта ни е да има е дефибрилатори във всяко държавн...
14:22 / 06.10.2025
Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен...
14:11 / 06.10.2025
След пропадналия мост край Царево: АПИ се задейства, въвеждат вре...
13:13 / 06.10.2025
Тристранният съвет не постигна съгласие за ръста на минималната р...
13:14 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало д...
13:05 / 06.10.2025
От днес Балканите ще бъдат ударени от пореден циклон
12:36 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета