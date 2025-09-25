ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НИМХ предупреди Бургас
През следващото денонощие облачността ще бъде предимно значителна. На места в Западна България, както и крайните югоизточни райони предстоят валежи. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, максималните - между 18° и 23°.
През почивните дни облачността остава значителна и на отделни места, главно в Западна България и югоизточните райони предстоят слаби валежи.
Вятърът ще е до умерен, в Северна и Източна България - временно силен от североизток. Температурите ще се понижат още и в неделя очакваме минимални между 7° и 12° и максимални - между 16° и 21°. През повечето дни от новата седмица изгледите са за предимно облачно време. В понеделник се повишава вероятността за валежи на повече места в цялата страна, а към вторник и сряда слаби превалявания ще има само на отделни места.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ЕЦБ към гражданите: Наличието на пари в брой е необходимост във в...
17:39 / 25.09.2025
Калин Стоянов: За "моркови и тояги" говори Радев, който умело се ...
17:19 / 25.09.2025
ГДБОП подхваща скандалния клип с унижението над момиче
17:14 / 25.09.2025
Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер,...
16:52 / 25.09.2025
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изи...
16:45 / 25.09.2025
Важно за шофьорите!
16:17 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета