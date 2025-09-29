НИМХ с подробна прогноза за последните дни от септември

© Днес над страната ще преобладава облачно време. На много места с прекъсване ще превалява дъжд. В планинските райони преваляванията ще бъдат по-продължителни и по-значителни по количество. В края на деня от запад ще започне разкъсване на облачността и преваляванията ще спират. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София - около 15°.



Над планините ще бъде облачно. Високите планински върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. Ще има валежи от дъжд, а по най-високите части и от сняг. На места валежите ще са значителни по количество. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.



Над Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е около 22°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



През новата седмица динамиката на атмосферните процеси над Балканския полуостров ще бъде повишена. Времето в нашата страна ще бъде предимно облачно с валежи, като през втората половина от седмицата, под влияние на средиземноморски циклони, преминаващи южно от страната, ще се създаде валежна обстановка и на много места валежите ще бъдат значителни по количества, на места в Рило-Родопската област и Предбалкана надхвърлящи месечните норми.



Във вторник и сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Вятърът временно ще се ориентира от север-северозапад, в Дунавската равнина ще е умерен. Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще надхвърлят 20°, но сутрешните ще бъдат по-ниски, особено в котловините и в районите със значителни разкъсвания на облачността и преобладаващите минимални ще бъдат между 4° и 9°.



В четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1800 метра - от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната и на места ще бъдат значителни. Вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще се усили. Дневните температури ще бъдат в широк интервал от 8°-10° в Северозападна България и по високите полета до 18°-20° в югоизточните райони и по Черноморието.