Вятърът ще е слаб с източна компонента, в много райони временно ще стихва. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - между 18° и 23°.
През почивните дни вятърът ще се ориентира от север. Облачността ще се увеличи и на повече места ще има валежи от дъжд, в събота главно в Северна България и планинските райони, а в неделя в Южна България. Дневните температури ще се понижат с 4-5 градуса.
В понеделник вятърът ще е с южна компонента и с него температурите отново ще се повишат. След временно спиране на валежите, от запад на изток отново на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.
През следващите дни до средата на третото десетдневие от месеца температурите ще са близки до обичайните за периода. Въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в часовете след обяд и преди полунощ ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.
Относително стабилизиране на въздушната маса се очаква през последните дни от месеца, когато изгледите са за предимно слънчево и сравнително топло време.
