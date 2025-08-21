ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НИМХ с прогноза за времето до 27-ми август
В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 17°.
По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.
В петък сутринта ще духа слаб до умерен югозападен вятър, постепенно до края на деня ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са още малко по-високи, между 32° и 37°. Денят ще започне със слънчево време, но от северозапад облачността ще се увеличава, след обяд ще се развие и купеста облачност. На места ще превали краткотрайно, а на отделни места е възможно и да прегърми.
През почивните дни северозападният вятър ще се усили и ще е по-често умерен, временно силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, в неделя по-често намаляваща до слънчево. Ще е без съществени валежи, но все пак на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Температурите ще се понижат и в неделя максималните ще са между 25° и 30°.
През първите дни на новата седмица северозападният вятър ще отслабне и ще се смени със североизточен, впоследствие - югоизточен, а към сряда - и югозападен, като постепенно ще се усилва. Времето ще се задържи предимно слънчево. Ще се затопли, в сряда максималните температури ще бъдат между 32° и 37°.
В сряда по-късно след обяд над западните райони ще се развива купеста облачност и на места ще превали.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 652
|предишна страница [ 1/109 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Инструктор по парасейлинг с важно уточнение къде може да е бил пр...
21:05 / 20.08.2025
МВР с данни за децата зад волана и катастрофите, които предизвикв...
21:07 / 20.08.2025
Млад мъж се удави в Приморско
19:45 / 20.08.2025
Бивш министър с трогателно послание към съпругата си
21:08 / 20.08.2025
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публик...
21:11 / 20.08.2025
Евакуираха работници от горяща фабрика
17:22 / 20.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета