НИМХ с прогноза за времето до 27-ми август
Автор: Вилислава Ветренска 08:47Коментари (0)98
Днес ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от юг-югоизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 31° и 36°, в София - около 32°.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.

В петък сутринта ще духа слаб до умерен югозападен вятър, постепенно до края на деня ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са още малко по-високи, между 32° и 37°. Денят ще започне със слънчево време, но от северозапад облачността ще се увеличава, след обяд ще се развие и купеста облачност. На места ще превали краткотрайно, а на отделни места е възможно и да прегърми.

През почивните дни северозападният вятър ще се усили и ще е по-често умерен, временно силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, в неделя по-често намаляваща до слънчево. Ще е без съществени валежи, но все пак на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Температурите ще се понижат и в неделя максималните ще са между 25° и 30°.

През първите дни на новата седмица северозападният вятър ще отслабне и ще се смени със североизточен, впоследствие - югоизточен, а към сряда - и югозападен, като постепенно ще се усилва. Времето ще се задържи предимно слънчево. Ще се затопли, в сряда максималните температури ще бъдат между 32° и 37°.

В сряда по-късно след обяд над западните райони ще се развива купеста облачност и на места ще превали.



