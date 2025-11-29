НИМХ с пълна прогноза за уикенда, има издадени предупредителни кодове
©
В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, в местата над 1300-1500 метра надморска височина – от сняг. След обяд в района на Рила и Пирин ще бъде почти без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите върхове – от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще е облачно и дъждовно. Ще духа умерен източен вятър, който привечер ще се ориентира от северозапад и по северното крайбрежие ще се усили. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В неделя сутринта валежи ще има на места в западната и централната част на Дунавската равнина, но до обяд и там ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0°, а по-високи ще останат по Черноморието; дневните ще се задържат почти без промяна, съобщават от НИМХ.
Оранжев и жълт код са в сила за днес, 29 ноември в части от Централна и Източна България. Причината - очаквани обилни валежи от дъжд, а по високите части - и от сняг.
Още по темата
/
Кодове за опасно време от първа и втора степен са обявени за днес в по-голямата част от страната
05.10
Бургас е предупреден
30.09
От Meteo Balkans предупредиха: Нещо страшно се образува в Черно море, ще дойде ли към България?
23.09
Още от категорията
/
Петър Петров от ВМРО: По идея на Асен Василев държавата ще назначава партийни секретари в държавни фирми
10:59
Делян Пеевски: Няма да позволя на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Томислав Дончев: Легална процедура за оттегляне на бюджет няма
22:39 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.