ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НИМХ с пълната прогноза до края на седмицата
В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 17°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.
В четвъртък над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Над Западна България въздушната маса ще е неустойчива и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен югоизточен вятър, който в западната част от страната временно ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°.
В петък облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, възможно е за кратко да са интензивни, както и да има гръмотевична дейност. Максималните температури ще са от 22° в западните райони до около 30° в източните, където преди обяд ще има и повече слънчеви часове. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб до умерен.
През почивните дни и в началото на следващата седмица и на изток дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 24° и 29°. В Източна България вятърът ще е предимно умерен от изток-североизток. Облачността ще е променлива, в западната половина от страната по-често значителна и на места ще превали краткотраен дъжд. В края на периода вероятността за валежи значително намалява.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Отсечка на АМ "Тракия" е сред трите най-опасни пътища в страната
22:59 / 09.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се к...
23:00 / 09.09.2025
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата ми...
22:59 / 09.09.2025
Учени откриха наличие на т.нар. вечни химикали и в някои бири
20:18 / 09.09.2025
Под 14 години, на джет, с парашут и всякакви атракциони, само с в...
20:22 / 09.09.2025
Дете загина след падане от самоделно МПС в Габровско
20:18 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Гринго замени Софи Маринова с тунингована брюнетка
17:11 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета