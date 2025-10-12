ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ с пълната прогноза за следващата седмица, днес на места в България може да вали сняг
©
Над планините ще има значителна облачност, а високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. Само на отделни места по най-високите части е възможно да превали слаб сняг. Вятърът ще се задържи силен и бурен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.
Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна. Ще духа умерен, а по северното крайбрежие и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-19°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд ще започне увеличение на средната и високата облачност. Северозападният вятър ще отслабне. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, а максималните - между 15° и 20°.
Във вторник облачността ще се вплътни и на места ще превали дъжд. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски.
В сряда и четвъртък, след временно стихване, вятърът ще се ориентира от североизток. Облачността ще е предимно значителна, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд.
В петък вероятността за валежи е малка, ще има временни разкъсвания и намаления на облачността. Вятърът ще се обърне от юг-югозапад и температурите слабо и за кратко ще се повишат.
В събота вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще започне да нахлува сравнително по-хладен въздух. Ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Минималните температури ще са без съществена промяна, дневните ще се понижават и ще са от 10°-12° в Западна България до 17°-19° в югоизточните райони.
Още по темата
/
Тези домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
10.10
АМ "Хемус" е блокирана
03.10
Сняг затвори "Петрохан"
02.10
Още от категорията
/
Българинът от флотилия "Сумуд": Към мен не е имало насилие, но грубо ни влачиха по земята, и ни отведоха в затвор с максимална сигурност в пустинята
11.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Слави Трифонов с първи думи след новината, че Сиромахов вече не е...
20:30 / 11.10.2025
Диян Стаматов: Родителите слагат на децата си всичко, което прави...
20:32 / 11.10.2025
Иво Сиромахов вече не е част от телевизията на Слави
19:47 / 11.10.2025
Лена Бориславова към Слави: Стана милионер именно с долни клевети...
17:30 / 11.10.2025
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здрав...
15:48 / 11.10.2025
Тахов го каза на Европа: Намаленият с над 20% финансов пакет за с...
15:46 / 11.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.