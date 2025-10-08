ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|НОИ с важно съобщение
За тази цел е направена реорганизация в структурата на интернет страницата на институцията, чрез която порталът е изведен на преден план за сметка на достъпните паралелно с него в рубрика "Е-услуги и справки“ приложения. Новото наименование на рубриката е "Единен портал за електронни услуги“, като освен входът към платформата, в нея са публикувани Ръководство за ползване на портала и Съответствие между съдържанието на "Е-услуги и справки“ и това на ЕПЕУ.
Предвижда се до края на годината ползваните досега електронни услуги поетапно да бъдат изведени от експлоатация, като след това достъпът до всички електронни услуги и справочна информация ще се осъществява единствено през ЕПЕУ.
Единният портал за електронни услуги на НОИ беше внедрен през март 2024 г. Той консолидира всички съществуващи в института платформи и уеб-приложения за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания.
Чрез него се осигурява:
– достъп до Електронно осигурително досие, в три тематични части, съдържащо справочна информация за осигурени лица, осигурители, самоосигуряващи се, получавани обезщетения и пенсии. Необходима е само автентикация чрез всяко от наличните средства за електронна идентификация – ПИК на НОИ, ПИК на НАП и всички видове КЕП и не се изисква регистрация и/или въвеждане на допълнителни данни;
– заявяване от страна на потребители в различно качество на електронни услуги, организирани в Каталог на услугите на НОИ. Необходима е автентикация и еднократно въвеждане на електронна поща за контакт при извършване на услугата в автоматично създаден профил на потребителя;
– достъп до портали за подаване на данни от задължени лица.
Това включва:
Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ (подаване на данни с удостоверения №9, 10 и 11 по Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване); Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им и Е-протокол за профилактика и рехабилитация. Използва се заложена в порталите автентикация.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Георг Георгиев с първи коментар за задържаните българки в Русия
20:44 / 07.10.2025
Гаджев защити Борисов: Ако погледнем позициите на "Възраждане", п...
19:09 / 07.10.2025
Бог да е с нея. Критично е състоянието на Албена, пострадала при ...
19:08 / 07.10.2025
Въпреки дъжда: Младите лекари на пореден протест
19:08 / 07.10.2025
Търсят начини за "изпиране" на пари чрез придобиване на жилища на...
17:44 / 07.10.2025
Джартов: Имаме само един хотел в Лозенец, който е залят с вода
17:21 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета