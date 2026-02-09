НОИ започва изплащането на пенсиите
© ФОКУС
Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.
Преводите на сумите за февруарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 февруари 2026 г.
На 3 февруари на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец януари.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 февруари (понеделник).
Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.
Още по темата
/
Запрянов: В редовния бюджет бяха заложени пари за вторите осем самолета, но сега в удължената рамка тези пари ги няма
02.02
Фискален риск: Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност, разходите са над 2 млрд. евро годишно
31.01
Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифондовия модел във втория и третия стълб
22.01
Още от категорията
/
Бивш енергиен министър: Студеното време не може да обясни завишаването на сметките за ток с между 50 и 100%
08:31
Пенсионерите искат, когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се изплащат на предходния работен ден
06.02
Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Чичо Ичо
преди 8 ч. и 3 мин.
Току що ми дойде известие за данък сгради и такса смет. Всичко е двойно в сравнение с миналата година. Единствено данъка на автомобила не е пипан.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.