НС на БСП реши: Конгресът ще се проведе на 7 и 8 февруари
-Потвърди решението си за провеждане на заседание на 51-вия Конгрес на партията на 7 и 8 февруари;
-Прие план за организацията на заседанието на Конгреса;
-Прие проект на политическа платформа за явяване на предсрочните парламентарни избори, който да бъде одобрен от Конгреса
На Конгреса трябва да се вземе важният въпрос - кой ще стане лидер на левицата.
