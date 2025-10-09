Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
НС решава: Продажбата на "Лукойл" да става със становище на ДАНС и МС
Автор: Георги Кирилов 11:58Коментари (0)106
© Булфото
Депутатите обсъждат на първо четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с продажбата на рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас". 

Законопроектът влезе в дневния ред на Народното събрание по време на днешното пленарно заседание по предложение на председателя на парламента Наталия Киселова. Народните представители гласуваха със 125 гласа "За", 83 гласа "против" и 8 гласа "въздържали се". Предложението бе прието с гласовете на управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица, "Има такъв народ" и ДПС-Ново начало, които са и вносители на законопроекта.

Текстовете по предложението предвиждат следното: 

- ДАНС ще прави предварително проучване на кандидат-купувача на рафинерията на "Лукойл"

- Министерският съвет да се произнася за продажбата, ако ДАНС разреши.

Вчера на съвместно заседание две парламентарни комисии - водещата по енергетика и икономическата комисия депутатите одобриха продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само чрез положително становище на Държавната агенция "Национална сигурност" и решение на Министерския съвет. 

Какво още е заложено в проекта? 

-Собствеността на рафинерията да остане отворен риск за националната сигурност на България и да изисква механизми за гарантиране на националния и съюзен интерес

-Активите на "Лукойл" ще бъдат продадени само на стратегически инвеститор от бранша

Дебатите по предложението започнаха със скандал между управляващи и опозиция заради спешността на внесените промени и бързото им разглеждане в комисии.

Депутатите решиха и да удължат заседанието до разглеждането на предвидените за днес точки в дневния ред.



Още по темата: общо новини по темата: 14
09.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
19.07.2025 »
03.06.2025 »
03.06.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мирчев: Борисов е старият лъв, който стои в една златна клетка и ...
11:02 / 09.10.2025
Синоптик със слънчева прогноза
11:56 / 09.10.2025
Държавата с нов дълг
10:42 / 09.10.2025
Пеевски за кризата с боклука: Борисов отново спасява ПП-ДБ, без н...
10:19 / 09.10.2025
Докато инвеститорите по Черноморието се възползват от различни "д...
10:44 / 09.10.2025
През нощта на 14 срещу 15 октомври очакваме нов студен атмосферен...
10:11 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
51-ото Народно събрание
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Хороскоп за деня
Боклуците в София
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: