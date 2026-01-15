НС решава за заемите за студентите
© Булфото
Намаляване на лихвения процент би могло значително да повиши интереса на младите хора към студентското кредитиране, като по-достъпното финансиране би стимулирало и по-голям брой хора да записват висше образование, особено сред студенти от семейства с по-ниски доходи, пише в мотивите към законопроекта.
В дневния ред е включен и Законът за управление на отпадъците. Всяка община ще трябва да изгради най-малко една площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци, генерирани от домакинствата.
