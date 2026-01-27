НСИ изследва бюджетите на домакинствата
© Plovdiv24.bg
В изследването участват 5580 домакинства от цялата страна, избрани на случаен принцип, разделени в три подизвадки от по 1 860 домакинства. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.
Основен акцент на наблюдението на домакинските бюджети остават разходите на домакинствата, оценки за които ще се получават и публикуват за годината на изследване. Няма да се събира информация за количествата консумирани храни и напитки от домакинствата.
За първи път е предвидена възможност за домакинствата, освен на хартия, да попълват самостоятелно електронно дневниците си.
Предоставените от домакинствата данни ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани само и единствено за производството на статистическа информация.
През 2026 г. ще се използва нов вариант на международната класификация на индивидуалното потребление по цели (COICOP 2018), поради което ще има прекъсване в публикуваните динамични редове с оценки на разходите.
Наблюдението на домакинските бюджети е най-старото извадково статистическо изследване в България. От началото му, поставено през 1925 г. досега, то е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната.
